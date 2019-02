La figlia muore nella strage di Viareggio, Daniela assiste a ogni udienza lavorando all'uncinetto: «Sennò urlerei in aula...»

Ultimo aggiornamento: 21:45

Non ha mai perso un'udienza60enne che dieci anni fa ha perso sua figlia nel disastro ferroviario die spera di avere giustizia al termine del processo in corso. Siede pazientemente nell'aula di tribunale lavorando all'uncinetto e non le sfugge nulla. La sua storia ha oltrepassato la Corte d’appello di Firenze commuovendo il web.Il passatempo preferito mentre indossa la maglietta con la fotografia della sua Emanuela è ricamare centrini colorati intrecciando fili di gomitoli portati per l'occasione. Davanti ai giudici lavora, ricorda la figlia e attende la verità. E lo fa per ore. «Ho bisogno di concentrarmi in qualcosa che mi tenga un po’ staccata da certe parole e ragionamenti che sento fare lì dentro - dice al Corriere -, sennò non saprei trattenermi, brontolerei tutto il tempo perché, mi creda, ne sento di cose che mi fanno venire voglia di urlare...».La figlia,è una delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Era il 29 giugno quando un treno carico di Gpl deragliò arrivando alla stazione della città e nell’urto una delle 14 cisterne si ruppe. Il gas provocò un incendio in cui morirono 32 persone.La sentenza è attesa per fine marzo e fino ad allora sono previste sedute in aula tre volte a settimana, per tutto il giorno. «La prescrizione ha fatto uscire da questo processo i reati di incendio e lesioni gravissime - spiega - Mia figlia è morta bruciata. Il fuoco le ha mangiato la pelle, come faccio ad accettare di cancellare la parola incendio?». Emanuela aveva 21 anni.