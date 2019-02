Fernanda scomparsa da casa da 20 giorni, trovata sepolta nel giardino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si avevano sue tracce da 20 giorni, poiè statadi Tijuana è stata trovata priva di vita,, probabilmente uccisa dal figlio del suo compagno. A fare la scoperta choc è stato il papà della donna che dopo giorni di silenzio ha deciso di andare in casa sua per vedere se potesse esserci qualcosa che la conducesse a lei.Fernanda viveva in quella casa con il compagno e il figlio di lui, da giorni era scomparsa e anche se erano state avviare le denunce, non c'era più stata alcuna notizia. Il padre, vedendo il giardino, ha avuto alcuni sospetti e quando, armato di pala, ha iniziato a scavare ha fatto una scoperta terrificante. Per primo è spuntato un braccio della 32enne, poi tutto il corpo. Sono in corso degli esami per avere la conferma che si possa trattare di Fernanda, ma sembra essere quasi una certezza.La donna è stata vittima di omicidio e occultamento di cadavere, anche se non sono note le motivazioni che potrebbero aver portato al delitto. Il sospettato per il momento è il figlio del compagno, ma non è stato ancora preso alcun provvedimento. La sorella di Fernanda, alla stampa locale, ha descritto il ragazzo come una persona con gravi problemi di dipendenza dall'alcol che andava spesso in escandescenza.