Strage sull'A14, Andrea Silvestrone morto con i figli. Le condizioni del 12enne superstite: «Stabili ma ancora critiche»

Risultano ancora «critiche» la condizioni cliniche del 12enne di Montesilvano, in provincia di Pescara, ricoverato, ancora in «prognosi riservata» ad Ancona presso la Rianimazione pediatrica dell'ospedale materno infantile Salesi dopo l'incidente in A14 in cui sono morti il fratello 14enne, la sorella di 8 anni, e il padre dei tre ragazzini, Andrea Silvestrone, 51 anni, tennista paralimpico.

Il bollettino medico

A renderlo noto, nel bollettino medico, è il direttore Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica, dott. Alessandro Simonini. «Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi», si legge in una nota che dà comunque conto di «condizioni cliniche che al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica, sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive; eseguite emotrasfusioni. Al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli Tc. Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale».

La tragedia

L'incidente è avvenuto sulla careggiata in direzione Ancona nella Galleria di Grottammare, tra San Benedetto e Pedaso. Si sarebbe trattato di un frontale tra un'auto ed un camion nella galleria Castello percorribile in due sensi. L'altra carreggiata era, infatti, chiusa per lavori. In un incidente nello stesso punto, il 15 gennaio, era morto Simone Cotichini di Ascoli. L'incidente ha coinvolto più mezzi: lo scontro è avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un «cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato», poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso.

Domenica 5 Febbraio 2023

