Ragazze investite sulle strisce, Daniela non ce l'ha fatta: è morta a 17 anni dopo cinque giorni di agonia

Dopo ben 5 giorni di agonia, Daniela Agata Aiello è morta. La giovane era stata investita la sera del 29 gennaio a Modena, in viale Monte Kosica, insieme a una sua amica mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La 17enne è deceduta all’ospedale di Baggiovara, dove era stata ricoverata, subito dopo il terribile incidente. Ma la sua situazione è apparsa sin da subito critica e a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per tenerla in vita.

L'incidente

L’incidente era accaduto verso le ore 20:00 davanti alla stazione dei treni: secondo una prima ricostruzione, le due amiche sono state investite sull’attraversamento pedonale che porta in piazza Dante da un automobilista alla guida di un Suv Mercedes che procedeva verso il Tempio: «Hanno attraversato col rosso, non ho potuto evitarle», aveva detto l’uomo, un calciatore emiliano di 32 anni, subito dopo lo scontro. Le due sono state sbalzate sull'asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto e le loro condizioni sono apparse sin da subito gravi. La polizia locale di Modena aveva anche temporaneamente chiuso al transito il viale per consentire soccorsi e rilevi. Il particolare del semaforo rosso sarebbe stato confermato anche da alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente. Ma indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Acquisite anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aiutare a far luce sull'intera vicenda.

L'amica è grave

Per Daniela era stato attivato anche il Trauma Team, ma per lei non c'è stato niente da fare: la giovane è deceduta dopo 5 giorni di agonia. L'amica che era con lei, appena maggiorenne, è ancora ricoverata in terapia intensiva e in condizioni gravissime. La Procura ha aperto un fascicolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 09:37

