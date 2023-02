Senzatetto investito e ucciso da più auto: Mohammod aveva solo 22 anni

di Redazione Web

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 31 gennaio, a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Un ragazzo senza dimora di 22 anni è stato investito e ucciso da almeno un'auto. Il dramma si è consumato in una zona scarsamente illuminata e senza lampioni stradali e il sospetto è che più automobili abbiano travolto il ragazzo.

La giovane vittima, Mohammod Kuddus, risultava residente nel Napoletano ma, secondo quanto ricostruito, da tempo risultava essere un senzatetto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma stando ai primi accertamenti dei carabinieri, sembra che il 22enne sia stato investito da una prima auto il cui conducente inizialmente non si è fermato per prestare soccorso. L'uomo al volante, poi, ci avrebbe poi ripensato, presentandosi poco dopo spontaneamente in caserma, a decine di chilometri di distanza. Nel frattempo il 22enne è rimasto nel buio della campagna e non è escluso che possa essere stato travolto da altre vetture mentre era a terra.

L'allarme è scattato attorno alle 2:30 del mattino quando alcuni passanti hanno notato il corpo, senza vita, di Mohammod sull'asfalto e i soccorsi sono subito intervenuti sul luogo della tragedia. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, era ormai morto da ore. Adesso, il procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Paci, ha aperto un'inchiesta che dovrà far luce sulle cause de sulla dinamica dell'incidente. Con ogni probabilità, sul corpo del giovane, verrà effettuata l'autopisa che dovrebbe chiarire i tempi del decesso.

