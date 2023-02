Incidente sull'A14, famiglia sterminata: morti padre e due figli di 8 e 13 anni, grave l'altro bambino 12enne

Incidente e tragedia sull'Autostrada A14, all'altezza di Grottammare, nelle Marche. Un adulto e due bambini di 13 e 8 anni sono morti mentre un altro bambino, di 12 anni è ricoverato a Torrette ed è intubato: si tratta probabilmente di un padre che viaggiava con i figli. La famiglia, scrive l'ANSA, sarebbe di origini tedesche.

Incidente in galleria, tre morti

Secondo quanto scrive il Corriere Adriatico l'incidente è avvenuto sulla careggiata in direzione Ancona nella Galleria di Grottammare, tra San Benedetto e Pedaso. Si sarebbe trattato di un frontale tra un'auto ed un camion nella galleria Castello percorribile in due sensi. L'altra carreggiata era, infatti, chiusa per lavori. In un incidente nello stesso punto, il 15 gennaio, era morto Simone Cotichini di Ascoli.





o scontro è avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un «cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato», poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Sul luogo dell'evento Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul posto traffico bloccato e 2 km di coda in entrambe le direzioni; 1 km di coda all'uscita obbligatoria di San Benedetto direzione Bologna.

