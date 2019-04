di Alessia Strinati

dopo 12 anni di silenzio, torna a parlare. La donna, condannata insieme al marito Olindo per lasi rivolge alle telecamere de" dal, per fare una rivelazione choc. «Non siamo stati noi due. Non hanno svolto bene il lavoro che hanno fatto», afferma lanciando una forte accusa alla giustizia italiana.Rosa Bazzi parla di una "" nel cortile della via in cui abitavano, in via Diaz ad Erba nel Comasco. All'inizio dell'intervista sembra spaesata e dice di non essere abituata alle telecamere e di avere problemi a parlare ma dopo un po' sembra sciogliersi. Rosa spiega di aver già raccontato alle autorità quanto visto la sera della strage: «L’ho detto anche ai carabinieri, che quando siamo usciti abbiamo visto un signore, però loro non ci hanno neanche ascoltato. L’abbiamo detto pure al maresciallo Gallorini». Poi continua: «Abbiamo visto un signore, con una borsa in mano, un giaccone e un cappello».Questo potrebbe significare qualcosa? Potrebbe esserci una svolta nelle indagini?