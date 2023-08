Buca la fermata e stacca le chiavi dal pullman in corsa: tragedia sfiorata in autostrada sulla Napoli-Foggia

di Redazione Web

Tragedia sfiorata in autostrada. Un passeggero distratto, forse perché si era addormentato, non è sceso alla fermata giusta e ha scatenato il panico sul pullman della tratta che collega Napoli a Foggia. E solo il sangue freddo dell'autista ha evitato il peggio. Ma procediamo con ordine.

Stacca le chiavi dal pullman: panico a bordo

Un uomo di 50 anni di origine straniera era a bordo del pullman che collega Napoli a Foggia e sarebbe dovuto scendere ad Avellino.

L'uomo è fuori di sé, si alza, urla, sbraita e si avvicina al conducente. Lo aggredisce a parole e si scaglia contro il 35enne, Alessandro Volpe, che nonostante tutto è riuscito a mantenere la calma senza mettere in pericolo i 70 passeggeri del mezzo a due piani.

Poi, però, qualcosa va storto. L'uomo è sempre più agitato e sporgendosi verso l'autista, stacca le chiavi dal quadro del mezzo che, inevitabilmente, si spegne. Anche in questo caso l'autista eroe mantiene la calma e con il pullman in folle riesce a raggiungere l'area di sosta più vicina evitando il peggio. Nel frattempo avverte le forze dell'ordine e, dopo poco, i carabinieri prendono in consegna l'aggressore e consentono all'autista di riprendere la sua corsa, con 30 minuti di ritardo. Un dramma sfiorato, tanta paura, ma alla fine tutto è andato per il meglio, soprattutto grazie al sangue freddo dell'autista eroe che la sua compagnia, l'Air Campania, ha voluto ringraziare con un comunicato.

