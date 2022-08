Podio alla Liguria ma Sardegna top: le 25 spiagge più amate dagli italiani

di Valeria Arnaldi

Baia del Silenzio in Liguria, che con le sue bellezze ha conquistato più artisti, da Hans Christian Andersen a Richard Wagner. La spiaggia di Tueredda, nel Cagliaritano, con sabbia fine e acque cristalline. Poi, Lama Monachile, nel Barese, tra aspre scogliere. E, fuori dal podio ma nella Top 5, il pontile di Ostia e Is Arutas. Queste le cinque spiagge più belle d’Italia, secondo Holidu.it, tra i principali motori di ricerca per case vacanza d’Europa, che ha stilato la classifica delle venticinque spiagge migliori del nostro Paese. Strumenti di indagine e valutazione, il database di Google Maps, i punteggi e le recensioni degli internauti.

Ecco allora sul podio la baia ligure, in località Sestri Levante, con punteggio finale di oltre 62mila. Seguono Tueredda, con più di 51mila, e Lama Monachile, tra i luoghi simbolo di Polignano a Mare, che supera i 42mila. Sfiora il podio - sono poco più di cento i punti che distanziano il terzo dal quarto posto - Ostia. Segue, con oltre 34mila, la sarda Is Arutas. È proprio la Sardegna a vantare il maggior numero di mete in graduatoria: undici, tra le quali ben quattro nella Top 10, ossia Tueredda e Is Arutas, ma anche La Cinta al settimo posto e la spiaggia di Porto Giunco al decimo. La seconda regione per numero di mete in classifica è la Toscana, con cinque spiagge, tutte dell’Isola d’Elba: due di Portoferraio, una a Marciana Marina, due a Campo nell’Elba. Poi, la Puglia, con quattro spiagge - Lama Monachile, Punta Prosciutto, Lido Le Dune, Cala Porta Vecchia - la Liguria con due, e, con una ciascuna, Lazio, Veneto, Sicilia. Per vacanze indimenticabili a poca distanza da casa.

