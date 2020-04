Deliveroo per la spesa online a domicilio: adesso consegnerà prodotti anche dai supermercati

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Laper forza di cose sta diventando una delle nuove abitudini degli italiani costretti al lockdown . Un servizio pensato per limitare gli spostamenti e per far fronte ai disagi di chi sta vivendo una quarantena forzata, magari rientrato da un viaggio o nel peggiore dei casi per sintomi riconducibili al. L'aumento della richiesta ha però messo in crisi il sistema delle consegne a domicilio che mai si erano trovate così sotto pressione.Molti supermercati hanno assunto personale addetto alla preparazione dei pacchi per diminuire i tempi tra richiesta ed effettiva consegna. Poi ci sono le App. E ora la piattaforma, leader dell'online food delivery, ha deciso di estendere il proprio servizio alle consegne da, dando la possibilità di ordinare, attraverso la App, anche prodotti alimentari.Al momento i supermarket in piattaforma sono concentrati, principalmente, a Milano e in Lombardia. Ma il servizio è pronto ad estendersi progressivamente al resto della Penisola per consentire agli italiani - in questo particolare momento di emergenza - di poter ordinare e ricevere a casa, in circa 30 minuti, quei prodotti, confezionati o freschi, di cui si dovesse aver bisogno nel corso della giornata.«È un momento complesso e siamo orgogliosi di essere d'aiuto agli italiani. Per farlo abbiamo deciso di ampliare il nostro servizio anche alle consegne da supermercati e negozi alimentari, durante l'emergenza Covid-19», afferma Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia.