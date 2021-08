Spara alla sua ex fidanzata e al compagno e si dilegua. Dopo 7 giorni si è costituito

Arrestato l'uomo di 31 anni dopo sette giorni di ricerche. Ha sparato all'ex fidanzata e al suo attuale compagno dopo averli seguiti a lungo in auto, per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, le forze dell'ordine di Torino, in collaborazione con la squadra mobile di Vercelli (città dove viveva l'uomo) sono riuscite a risalire all'identità dell'aggressore. La continua presenza di militari impegnati in controlli nei luoghi che maggiormente frequentava lo ha spinto a presentarsi spontaneamente in Questura per costituirsi.

L'aggressore ha seguito l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno in auto, approfittando dell'anonimato garantito dal traffico di Ferragosto. Appena raggiunto un luogo più isolato, incrocio tra via Palestrina e corso Giulio Cesare, ha affiancato la vettura ed è sceso dal veicolo impugnando la pistola. Prima ha aggredito il conducente e poi ha sparato contro l'ex fidanzata. Fortunatamente, sono entrambi illesi.

L'uomo ha mantenuto l'anonimato per più di una settimana, ma grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire alla sua identità, iniziando a sorvegliare le strade di Vercelli per poterlo individuare e fermare.

Sentendosi ormai accerchiato, l'aggressore ha deciso di recarsi in Questura per confessare quanto fatto. Agli agenti ha detto di aver aggredito i due perché geloso della nuova relazione che la ex compagna aveva intrapreso con l'altro uomo. Il gip ha convalidato l'arresto e ora il 31enne si trova recluso nel carcere di Vercelli. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 19:43

