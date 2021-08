Violenta una 12enne e filma tutto: picchiato dai parenti della vittima, salvato dalla polizia che lo arresta

Arrestato un uomo di 30 anni per aver violentato una ragazzina di 12 anni nel quartiere Pilastro a Bologna. Della violenza, ci sarebbero alcuni inequivocabili video girati con un cellulare che, visti dalla famiglia della vittima hanno scatenato una reazione feroce, nonchè tensione in tutto il quartiere per l'intero pomeriggio di ieri, al termine del quale la polizia ha eseguito l'arresto.

L'uomo, prima di essere preso in custodia della forze dell'ordine, è stato picchiato da parte di vari membri della famiglia della vittima. Sarebbero stati alcuni residenti a dare l'allarme dopo aver visto il pestaggio in strada.

In base alla ricostruzione, sembra che sia stata la 12enne a recarsi dal trentenne, e nella casa di lui sarebbe avvenuta la violenza. Una violenza che ha segnato la psiche della ragazzina: ha trovato il coraggio di confidarsi con il padre, che a quel punto ha pensato di farsi giustizia con l'aiuto di altri componenti della famiglia.

Ha suonato alla porta del sospettato che hanno obbligato ad uscire di casa, per poi picchiarlo. Di qui l'intervento della polizia e l'emersione del quadro agghiacciante. Inoltre, gli animi del quartiere sono rimasti così accesi che anche la famiglia dell'arrestato in serata avrebbe lasciato la città in una partenza improvvisata, per paura di ritorsioni.

Sul caso indaga la polizia, nella mattina di oggi è attesa l'udienza di convalida dell'uomo che avrebbe ammesso l'accaduto riferendo che la vittima era consenziente. Sequestrati i cellulari dell'uomo e della ragazza accompagnata in ospedale per accertamenti.

