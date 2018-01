Sofia, la mamma: "Vannoni un millantatore, ma le staminali funzionavano. Ci hanno abbandonati"

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«In passato è stata fatta moltatra ile le infusioni di. Sapevamo che era impossibile rigenerare i neuroni come millantava, e quindi mia figlia non sarebbe guarita, ma da quelle infusioni di staminali poteva avere dei benefici. Non guarisce di certo, ma allevia le sofferenze, come abbiamo constatato noi stessi e come sostiene la scienza mondiale». Ci tiene a fare chiarezza, la mamma di, la bimba di otto anni morta dopo una lunga battaglia contro una grave e rara forma di distrofia e divenuta, suo malgrado, il simbolo della battaglia per il metodo Stamina.LEGGI ANCHE ---> STAMINA, MORTA SOFIA. LA MAMMA: "PER TE ORA NON C'È PIÙ DOLORE" LEGGI ANCHE ---> SOFIA, LA MAMMA: "ORA CHE SE NE È ANDATA C'È ATTENZIONE SU DI LEI" Caterina, che col marito Guido ha anche fondato la onlus 'Voa Voa Amici di Sofia', per dare sostegno alle famiglie di bimbi affetti da malattie rare per cui non esistono ancora delle cure, non ci sta ed esprime di nuovo tutta la propria amarezza. «Continueremo a batterci affinché ad altri non succeda quello che è accaduto a noi: ci siamo ritrovati medici cinici che avevano subito condannato Sofia e ci hanno consigliato di pensare ad una diagnosi pre-natale per il figlio successivo. Non abbiamo mai avuto alcun sostegno psicologico e ci siamo sentiti abbandonati, perché non sapevamo nulla dei nostri diritti e li abbiamo scoperti giorno dopo giorno» - dichiara in un'intervista al Corriere della Sera - «Nessuno ci ha informato perché appartenevamo a una piccola minoranza e dunque eravamo il nulla, come lo sono oggi decine di migliaia di famiglie. In Toscana, che ha forse il miglior servizio sanitario d’Italia, ci siamo sentiti abbandonati. Aveva vinto la “legge dello scarto” che, come ha detto Papa Francesco, in questa società annulla chi non può salvarsi».