Sofia Goggia, l'incidente è spettacolare: la sua auto finisce sopra un furgone Foto

Goggia, pauroso incidente d'auto a Sestriere​

So che avete appreso la notizia del mio incidente, ma vi assicuro che sto bene! Come si suol dire ... vi prometto che adesso mi rimetto in carreggiata...

Ultimo aggiornamento: 16:32

Incidente d'auto e paura per, la sciatrice italiana campionessa olimpica di discesa libera, che è uscita di strada alla guida della sua macchina nel centro abitato di Sestriere: un incidente a dir poco spettacolare, che per fortuna l'ha vista uscire illesa nel tentativo di evitare un'altra vettura che aveva improvvisamente frenato davanti a lei.La notizia era stata resa nota dalla Fisi con un comunicato sul sito ufficiale ieri, e la stessa 26enne bergamasca, che prenderà parte nei prossimi giorni a Roma ad impegni istituzionali col gruppo Sciatori Fiamme Gialle, ne ha parlato sul suo profilo Facebook. Nella foto dell'incidente, che ha fatto il giro del web, si vede la sua auto letteralmente sopra ad un furgone, su cui è finita sulla strada sottostante.», ha scritto Sofia in un post sul suo profilo social.Goggia giovedì sarà anche a Fiera Bolzano, dove sarà fra i protagonisti dei «Fisi Awards» con la Federazione Italiana Sport Invernali nel corso di Prowinter.