I soccorsi sbagliano indirizzo, anziana muore in casa durante un incendio

I soccorsie una donnaa causa di un. È successo in un appartamento nella periferia didove Ida Paternostro è morta a 84 anni a causa di un errore dovuto probabilmente ad una cattiva ricezione durante la telefonataSecondo una ricostruzione, all'arrivo dei Vigili del fuoco la donna era riversa a terra e nell'abitazione c'era un forte odore di fumo. Sul posto anche le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. Due le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, partite rispettivamente da Muggia (Trieste) e dalla sede centrale del capoluogo giuliano, e un'autobotte. In corso le verifiche da parte dei tecnici per risalire alle cause dell'incendio. Pare che le fiamme siano divampate dalla camera da letto e abbiano imprigionato la donna.Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini nella prima mattinata di ieri. Purtroppo però, probabilmente a causa un’assonanza tra due vie, i soccorsi inizialmente sono andati in un’altra strada, via dei Battigelli confondendosi con via Batagely, dove era in corso l'incendio, a circa cinque chilometri di distanza. Forse questa perdita di tempo è stata fatale alla donna che è stata trovata già priva di vita dopo 20 minuti dalla chiamata effettuata ai soccorsi.