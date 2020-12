Pubblica amministrazione, smart working prorogato fino al 31 gennaio

Con decreto ministeriale pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nelle Pa. Il provvedimento, prevedeva tra l'altro lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività ed invitava «le amministrazioni dotate di adeguata capacità organizzativa e tecnologica» ad assicurare «percentuali più elevate possibili di lavoro agile», garantendo comunque «l'accesso, la qualità e l'effettività dei servizi ai cittadini e alle imprese».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 13:47

