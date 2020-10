Il sindaco di Napoli De Magistris: «Non ho scaricato Immuni», ma i download continuano a salire

«Non mi convince fino in fondo sul tema della privacy e dell’efficacia», dichiara il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Intervistato dalla conduttrice Tiziana Panella durante la trasmissione Tagadà (La7), il primo cittadino partenopeo ha spiegato di non essere fra gli oltre 7 milioni di italiani che hanno scaricato l'app per il tracciamento dei contagi da coronavirus.

Secondo i numeri forniti dal Ministero della Salute, 7 milioni e 713mila cittadini hanno effettuato il download di Immuni: all'incirca un milione solo nell'ultima settimana, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione e alla paura per l'aumento dei contagi in Italia e in Europa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 18:11

