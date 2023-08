Silvio Berlusconi Boahene, il calciatore 17enne con il nome del Cav: «Suo papà era un fan, lui crede che sia il nonno»

di Redazione web

Chiamò il figlio Silvio Berlusconi (nome) Boahene (cognome). Il 17enne originario del Ghana ha fatto il suo debutto nella Virtus Castelfranco domenica al Bivati di Bologna nell'amichevole contro il Corticella. Centrocampista classe 2005, il papà Anthony gli diede il nome del Cavaliere in segno di gratitudine per il permesso di soggiorno.

Per lui papà Anthony sognava un futuro in politica, ma l'adolescente ha intrapreso la carriera sportiva.

Il metalmeccanico Anthony Boahene, padre di 4 figli, vive a Modena.

Innamoratosi dell'Italia nel 2002, vive due anni a Palermo, dove arriva come cantante, nome d'arte B. Brown, del genere hip-life, un genere di musica tra religiosa e pop, nota nelle comunità ghanesi. Come si legge sul Resto del Carlino, Anthony Boahene è giunto poi a Modena nel 2004 dove si è stabilizzato con i suoi 4 figli. Il più piccolo, Silvio Berlusconi Boahene è stato chiamato così per la passione che il papà aveva per il premier e per aver ottenuto il permesso di soggiorno proprio sotto il suo governo.

