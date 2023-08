Il Milan non si ferma: Musah ufficiale, indosserà la maglia che fu di Ronaldinho

di Redazione web

Il Milan non si ferma sul mercato. Il club rossonero ha infatti chiuso anche l'ottavo acquisto, Yunus Musah, che è arrivato in Italia nella serata di ieri e oggi ha svolto le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.

Musah al Milan per 20 milioni di euro

Una operazione da circa 20 milioni di euro chiusa nei giorni scorsi con il Valencia, con il centrocampista classe 2002 che andrà a rinforzare la mediana della squadra di Pioli dopo aver firmato un contratto fino al 2028. Musah inoltre vestirà la maglia numero 80, lo stesso numero che in rossonero aveva indossato Ronaldinho, idolo del giocatore statunitense passato in giovane età anche dall'Italia.

Si completa così per ora la prima fase del mercato del Milan, che dopo la cessione di Tonali al Newcastle ha completato ben otto acquisti: Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze e ora Musah, andando a colmare le principali lacune in rosa e soprattutto allungando le opzioni a disposizione di Pioli.

Ora le cessioni, da Rebic a CDK

Ora però il club rossonero punterà soprattutto sulle cessioni per sfoltire la squadra e provare ad incassare dai vari esuberi. Dopo l'addio di Rebic, infatti, tra le operazioni in uscita quella principale riguarda De Ketelaere, che resta una opzione per l'Atalanta anche se il belga ha estimatori anche all'estero. Non solo, però, perché la dirigenza milanista lavorerà anche sugli addii di Vasquez, Origi, Messias e Ballo-Touré, che rimangono con la valigia in mano in attesa di trovare la giusta destinazione.



Intanto i rossoneri torneranno in campo martedì, nella sfida contro il Monza prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi in onore dello storico patron scomparso lo scorso 12 giugno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 19:41

