Il Milan non riesce a vincere: 0-1 dal Barça nell'ultima partita della tournée Usa. Pioli: «Bilancio positivo»

di Redazione web

Il Milan è stato sconfitto 1-0 nell'amichevole giocata contro il Barcellona a Las Vegas. Autore della rete vincente Ansu Fati. I blaugrana, che sabato avevano sconfitto 3-0 il Real Madrid, hanno così chiuso in bellezza il tour negli Stati Uniti. L'attaccante della nazionale spagnola è andato a segno al 10' della ripresa. Nessuna vittoria dunque in questa tournée per il Milan, sconfitto dal Real Madrid 3-2 e ai rigori dalla Juventus (dopo il 2-2 nei 90 minuti).

Juventus-Milan 6-5, negli Usa rossoneri avanti due volte ma i rigori vince la squadra di Allegri

Pioli: bilancio positivo

«Abbiamo lavorato bene, giocando sempre contro avversari di grande qualità. Il bilancio è positivo. Sono soddisfatto dei nuovi e del loro processo di inserimento, servirà comunque del tempo». Stefano Pioli si mostra comunque soddisfatto al termine della tournée del Milan, dopo le gare con Juve, Real e l'ultima (persa) con il Barcellona: il tecnico rossonero va oltre i risultati e parla di bilancio positivo della fase pre campionato.



Qualche critica per la sconfitta subita con i blaugrana: «Abbiamo creato pericolosità, ma senza sfruttare le chance costruite.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA