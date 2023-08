Marta Fascina riappare in pubblico per la prima volta: l'arrivo allo stadio di Monza per il Trofeo Berlusconi

Abito blu, lungo, scarpe sportive bianche, eccola Marta Fascina, nella sua prima uscita pubblica dopol'ultima apparazione pubblica, al funerale del fidanzato Silvio Berlusconi, quasi due mesi fa . Arriva allo stadio U-Power per assistere al primo Trofeo Silvio Berlusconi, dove hanno giocato Monza e Milan, le due squadre di cui è stato presidente il Cavaliere.

La deputata non si era fatta più vedere in pubblico dopo la morte del leader di Forza Italia lo scorso 12 giugno e i funerali a Milano due giorni dopo. Durante il precedente ricovero del compagno ad aprile al San Raffaele, gli era rimasta accanto per 22 giorni. E così ha fatto anche fino all’ultimo giorno. La compagna dell’ex presidente del Consiglio sì è seduta in tribuna autorità, dove c'erano anche Piersilvio, Luigi e Paolo Berlusconi, rispettivamente i due figli maschi e il fratello di Silvio.

Pier Silvio Berlusconi: «La storia di papà non va dimentica»

«Ho davvero tante emozioni nel cuore, ma l'affetto della gente è la cosa più bella.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 07:55

