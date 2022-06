Morta Silvia Pagotto, il volto sorridente strappato alla vita a 48 anni

La malattia, scoperta alla metà di marzo quand’era purtroppo già in fase avanzata, l’ha portata via venerdì sera, in meno di tre mesi. Si è spento così il sorriso di Silvia Pagotto, 48 anni compiuti a gennaio, da 22 addetta alle vendite dell’Ottica Capello, in corso Garibaldi a Pordenone, e volto familiare per tantissimi clienti, che sapevano di poter sempre contare sui suoi consigli. Ed è un nuovo lutto per la storica attività pordenonese, che solo pochi mesi fa, a novembre, aveva dovuto affrontare la scomparsa della titolare Gabriella Zappador, anche lei portata via da un tumore a 62 anni. Silvia Pagotto era originaria di Orsago, in provincia di Treviso, e poco meno di un anno fa si era trasferita da Caneva a Sacile. Ma la gran parte del suo tempo la trascorreva nel negozio di ottica di corso Garibaldi, dove era arrivata nel marzo del 2000 e dove ha lavorato fino al 15 marzo: è stato allora che gli accertamenti effettuati in seguito ai sintomi che si erano manifestati hanno portato alla diagnosi di un tumore: la malattia era ormai in fase troppo avanzata e Silvia si è dovuta arrendere.

«Era una delle colonne dell’attività – la ricorda il titolare dell’Ottica, Riccardo Falomo - una persona molto solare, piena di vita, sembra impossibile che se ne sia andata. Silvia era uno dei punti di riferimento del negozio, quella più a contatto con il pubblico: i clienti si rivolgevano a lei per chiedere consigli perché ci sapeva fare con le persone, era molto empatica, sapeva capire le esigenze dei clienti e aveva anche buon gusto nel consigliare nella scelta degli occhiali. E poi era una grande lavoratrice». Ed era lei stessa a raccontarsi così, presentandosi sul sito del negozio: «Mi piace consigliare ai clienti la montatura più adatta e indirizzarli verso lenti a elevate prestazioni. Ciò che mi dà maggior soddisfazione è riuscire a fornire un nuovo look a chi si affida a me». Nelle pause dal lavoro, la sua grande passione erano i viaggi. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa rapidamente ieri e ha lasciato attoniti i tanti clienti del negozio o anche solo frequentatori del corso per i quali Silvia era una presenza familiare con il suo sorriso, la simpatia, i modi cordiali, la capacità di mettere a fuoco le persone e dare risposta alle loro esigenze. Silvia Pagotto lascia i genitori e una sorella, Roberta. I funerali saranno celebrati a Orsago (Treviso), martedì 14 giugno alle 16.

