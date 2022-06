Malore in acqua, si trascina fino in spiaggia e muore: choc tra i bagnanti

Tragedia in spiaggia a Gabicce con una persona che mentre era in acqua ha accusato un malore ed è morta. Immediati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare rendendo anche inutile l'intervento dell'eliambulanza.

Tante le persone che hanno visto con i loro occhi il dramma con la turista di nazionalità tedesca di 75 anni che è riuscita ad arrivare sulla battigia dove però lì è crollata.

Un dramma assurdo: sotto choc decine di bagnanti che hanno assistito impotenti alla tragedia. Sul posto non è stato sufficiente l'intervento immediato dei soccorsi per salvare la turista tedesca.

