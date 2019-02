Ragazza inglese violentata e rapinata: 'finto tassista' condannato a 10 anni e mezzo per stupro

Aggredì unadi 21 anni,per poi abbandonarla ferita in strada: oggi un ex Pip di 46 anni, M.B., è stato condannato acon l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona dalla quinta sezione del Tribunale di Palermo.I fatti avvennero nel maggio 2017: la ragazza stava camminando a notte inoltrata in via Roma quando vide l'auto dell'uomo e, scambiandolo per un tassista, salì a bordo fornendo l'indirizzo di casa. Il 46enne, però, la condusse in una zona isolata a Brancaccio, per poi violentarla e rubarle soldi e cellulare, lasciandola poi per strada.A soccorrerla fu una guardia giurata, che la condusse in ospedale. Al 46enne gli investigatori della Polizia arrivarono grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Giorgia Righi, che fa parte del dipartimento 'Fasce deboli' del procuratore aggiunto Annamaria Picozzi.