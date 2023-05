Sesso con una 12enne, e filma le violenze. Operaio di 40 anni condannato: «Ho fatto una stupidaggine, lei è la mia principessa»

di Redazione Web

Ha circuito una bambina di 12 anni e ha fatto sesso con lei considerandola «la mia princepessa». Non solo: quei rapporti completi sono stati filmati più volte e per questo è stati condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico. Questo è quanto deciso nei confronti di un operaio di 40 anni, di Brescia, che - secondo quanto ricostruito dalle indagini - ha avuto una relazione con una bambina di 12 anni, arrivando a consumare numerosi rapporti sessuali e filmandone almeno 3.

Per l'uomo, anche esperto di informatica, l'accusa aveva chiesto una condanna di 8 anni, dato che ha sostenuto avesse manipolato la sua vittima.

'Zio' 64enne abusa di una bambina di 7 anni: la mamma lo scopre durante la cena tra parenti

Prete vittima di abusi sessuali, Don Paolo si confessa con i fedeli: «Un incubo»

Sesso con una 12enne: «Ho fatto una stupidaggine»

Il 40enne si trova ai domiciliari da circa un anno, quando i carabinieri sono entrati in casa sua mostrandogli le prove di quanto aveva fatto. «Ho fatto una stupidaggine», aveva dichiarato in lacrime. L'uomo all'epoca era sposato e aveva conosciuto la ragazzina sui social network. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, il 40enne avrebbe riferito di essere molto più giovane. E la sua vera età è stata svelata solo quando le ha iniziato a inviare le prime fotografie. Tra i due era nata un'amicizia e si sentivano al telefono sempre più spesso. Ad un certo punto le immagino che si scambiavano erano diventate sempre più intime, arrivando a organizzare incontri di persona.

I rapporti sessuali

Sarebbe stato proprio nella casa della 12enne che si sarebbero consumati i rapporti sessuali completi. Il 40enne approfittava del fatto che i genitori della 12enne si assentavano per andare al lavoro e, secondo quanto accertato dagli inquirenti, avrebbe filmato almeno tre episodi.

A lanciare l'allarme furono i genitori che si accorsero che qualcosa non andava nel comportamento della figlia.

«Non ha mai usato violenza»

«Non ha mai ha usato violenza, non mi ha costretto a fare qualcosa o fatto del male: noi stiamo insieme», ha sempre detto la ragazzina, spaventata di quanto stesse accadendo, ai genitori e agli inquirenti. Al punto che lei lo chiamava «il mio fidanzato» e lui «la mia principessa».

Il gup ha condannato l'uomo per violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico a sei anni di reclusione. Il processo si è svolto con rito abbreviato, quindi la pena sarà scontata di un terzo. Una volta che sarà stata scontata, per lui scatterà il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minorenni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA