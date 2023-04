Sergio Mattarella a PizzAut (la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici): «Tutti devono potersi realizzare»

di Redazione web

Sergio Mattarella, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, ha voluto recarsi a PizzAut, per festeggiare l'inaugurazione della pizzeria di Monza gestita da Nico Acampora e nella quale ci lavorano solamente ragazzi autistici.

Il Presidente della Repubblica ha detto: «Vorrei ringraziare Nico perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile, invece adesso è la realtà».

Francesco Rocca, incontro con il presidente della Repubblica Mattarella. Il governatore: «Fonte di ispirazione»

Mattarella rende omaggio alle vittime del naufragio, l'arrivo alla camera ardente di Crotone

Il discorso di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella, dopo aver gustato a pranzo la pizza preparata dai ragazzi di PizzAut, ha detto: «Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare». Mattarellla ha quindi continuato: «Nico Acampora ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali».

I ragazzi di PizzAut

Sergio Mattarella si è, poi, rivolto ai ragazzi di PizzAut dicendo: «Tutto quello che state facendo voi, dal preparare le pizze a servirle, io non lo so fare. Siete bravissimi. Non mi stupisce che due ragazzi abbiano firmato poco fa un contratto a tempo indeterminato. Perché avete professionalità e vi realizzate lavorando in maniera eccellente».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA