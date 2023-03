Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato al PalaMilone di Crotone per l'omaggio alle vittime del naufragio di domenica 26 febbraio. "Giustizia per le vittime" e Onore per la Nazione"; ma anche "La gente in mare si salva": sono gli slogan urlati dalla folla radunata per salutare il passaggio del Capo dello Stato. All'ingresso e all'uscita di Mattarella dal palasport in cui sono allineate le bare dei migranti morti nel disperato tentativo di approdo i cittadini anche hanno anche tributato applausi a Mattarella blindato da un cordone di protezione. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 13:05

