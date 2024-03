Sequestrata e violentata in casa da un 21enne romeno. «L'invito a cena dopo la chat sul sito d'incontri»

di Redazione web

Ha sequestrato una donna di 30 anni in casa sua impedendole di uscire e ha tentato di violentarla finché la donna non è riuscita a chiedere aiuto a un'amica. Per questo i carabinieri della stazione di Sampierdarena a Genova hanno arrestato, accusandolo di violenza sessuale e sequestro di persona, un cittadino romeno di 21 anni.

La chat sul sito d'incontri

I due si sono conosciuti attraverso un sito di incontri. Il ragazzo le ha dato un appuntamento in casa sua per una cena dove ha cercato di violentarla strappandole i vestiti di dosso.

La donna, una 30enne dell’Est Europa, fortunatamente è riuscita a mandare un messaggio a un’amica con la posizione dove si trovava. L’amica ha cercato di raggiungerla, ma non trovando lo stabile ha chiamato il 112.

