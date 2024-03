Donna aggredita e ferita mentre passeggia in centro: arrestato un 22enne tunisino per violenza sessuale E' successo a Chiari, in provincia di Brescia. La vittima è riuscita a liberarsi, scappando in una zona più illuminata da dove ha chiamato i carabinieri







di Redazione web Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato la notte scorsa con l'accusa di violenza sessuale. A Chiari, nel Bresciano, ieri sera in strada avrebbe aggredito una donna di 31 anni che era uscita di casa per una passeggiata. La vittima, che ha riportato anche evidenti ferite, è riuscita a liberarsi, scappando in una zona più illuminata. Qui ha chiamato i carabinieri, che hanno individuato e arrestato il 22enne, di origini tunisine. L'intervento dei carabinieri Dopo aver soccorso la donna e raccolto la descrizione dell'aggressore, i militari della Radiomobile hanno individuato e arrestato il 22enne di origini tunisine. Il ragazzo ora si trova in carcere. Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 11:35

