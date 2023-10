Picchiata e rinchiusa nel garage dal marito, riesce a scappare: «Mi ha detto che sarebbe tornato ad uccidermi»

di Redazione web

È riuscita a scappare dal garage nel quale era stata rinchiusa dal marito. La 31enne la notte scorsa ha, poi, chiamato in lacrime i carabinieri della compagnia di Maddaloni, in provincia di Caserta, chiedendo aiuto. Il compagno, denunciato per maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona, è tuttora ricercato dai carabinieri.



Secondo quanto accertato anche sulla base della denuncia della donna il marito, con cui è in corso la separazione, l'avrebbe prelevata con la forza dall'auto di un suo collega con il quale, insieme al figlio di soli nove anni, si stava recando a lavoro. Dopo un'accesa discussione, l'uomo l'avrebbe accompagnata, facendola salire a bordo della sua auto insieme al figlio, in una villetta disabitata in via Libertà dove, dopo averla percossa e minacciata di morte, l'avrebbe rinchiusa nel garage, allontanandosi con il figlio e avvertendola che sarebbe tornato per ucciderla.



La fuga

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 21:13

