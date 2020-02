Seggiolini antiabbandono, il sito in tilt da due giorni: impossibile richiedere il bonus di 30 euro

Il primo giorno utile doveva essere ieri, poi rinviato a oggi, ma il sito non funziona: il bonus del valore di 30 euro per l'acquisto dei seggiolini antiabbandono o per il rimborso a chi aveva già sostenuto la spesa, avrà ancora qualche ritardo, dato che il sito (www.bonuseggiolino.it) non risulta ancora raggiungibile.La giornata di ieri doveva essere la prima, ma dopo che il sito è andato offline per i troppi contatti più volte durante la giornata, quando è tornato online alle 15.30 era accessibile solo per i rivenditori. Una scelta già maturata in precedenza, hanno assicurato fonti del ministero, anche se nei comunicati e anche nel sito stesso c'era scritto che da ieri (giovedì 20 febbraio) potevano registrarsi anche i cittadini comuni e non solo i rivenditori. Solo in un ultimo comunicato il chiarimento sulle date.Da questa mattina il sito è tornato comunque irraggiungibile, il che porta ad un nuovo rinvio per chi ha diritto al rimborso o al bonus per acquistare il dispositivo, indispensabile alla luce degli ultimi casi di bebè dimenticati in auto da genitori purtroppo stressati o inconsapevolmente distratti. La legge era stata approvata dal Parlamento con una sostanziale unanimità, la renderla effettiva si sta dimostrando più difficile del previsto.