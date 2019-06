Sea Watch, colletta online per pagare le maximulte: raccolti 270mila euro in poche ore

Venerdì 28 Giugno 2019, 12:06

Il caso dellasta facendo parlare ormai da un paio di giorni, con la polemica politica che infuria tra le opposizioni e il ministro dell’Interno. Sui social, spesso terreno di scontro e a volte anche di razzismo, è scattata una gara di solidarietà per aiutare la Sea Watch a pagare le maximulte della Guardia di Finanza per aver violato la legge ed essere entrata nelle acque territoriali italiane.Una colletta online dal basso ha permesso infatti di raccogliere nel giro di poche ore ben 267mila euro: tutto è partito da una pagina Facebook che si chiama "Il razzismo non ci piace", come ha spiegato a Repubblica Franco Matteotti, autore dell’iniziativa. «Ho visto tanti commenti che ci chiedevano di fare qualcosa di concreto e ho deciso di attivarmi», ha raccontato. Perciò è partita la raccolta, grazie anche alla collaborazione della Rete nazionale antifascista.In poco tempo l’iniziativa è diventata virale: già mercoledì sera la raccolta fondi aveva superato i 50mila euro, mentre ieri sera ha superato ampiamente i 200, a opera di circa 13mila donatori. Attualmente la cifra sfiora i 270mila euro. Una cifra sufficiente a coprire le possibili, sebbene nelle ultime ore siano emerse possibili conseguenze penali per l’equipaggio e in particolare per la comandante, che rischia 15 anni di carcere.