Firenze, bambino di 8 anni positivo al Covid nella scuola vip: in quarantena due classi e due maestre

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 11:41

Le scuole riaprono e - come previsto - iniziano i problemi: un alunno risulta positivo ale due classi finiscono in quarantena. Accade aalla, dove le lezioni sono iniziate lo scorso 3 settembre: lo studente contagiato è un bambino al secondo anno della primaria.Dopo tre giorni di lezioni, racconta il quotidiano La Nazione, domenica il bambino ha manifestato i primi sintomi e hanno avvertito la scuola, che ha subito avvertito leal secondo anno, divisi in due classi. Ieri mattina l’esito del tampone si è rivelato positivo, ma già da lunedì per precauzione i 45 bambini erano rimasti a casa in isolamento, e con loro due insegnanti. Al quotidiano fiorentino la Asl ha specificato che i bambini in quarantena sono 14.Ma anon è l’unico caso: un altro studente, un, è risultato positivo dopo essere tornato a scuola per i corsi di recupero, e in quarantena sono finiti due docenti e alcuni compagni. Insomma nonostante il protocollo in caso di sospetti contagi sia chiaro e potrebbe funzionare, a scuole ancora chiuse spuntano le prime positività: non proprio incoraggiante in vista della riapertura di lunedì 14.