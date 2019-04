Scivola in pista da ballo alla festa del paese, 50enne in fin di vita

Scivola in pista da ballo, ora lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. Vittima, un cinquantenne di San Giorgio in Bosco (Padova). In via Del Donatore era in corso la tradizionale “Festa di San Giorgio” con centinaia di ospiti che affollavano gli stand e la sala da ballo, vera e propria attrazione della kermesse fieristica. Tra i tanti anche N.F.B., residente non distante dalla zona della manifestazione. Alcuni testimoni avrebbero riferito ai carabinieri che il cinquantenne nel corso della serata non si sarebbe fatto mancare qualche cocktail di troppo. Sta di fatto che attorno alle 23 mentre stava ballando ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Nel cadere avrebbe battuto la testa violentemente contro lo spigolo di una sedia. L’uomo è stramazzato al suolo privo di sensi. C’è voluto poco ai presenti a capire che la situazione era molto critica. E’ stata interrotta la musica e i presenti hanno fatto spazio ai soccorritori per consentirgli di operare in tutta sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA