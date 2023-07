Sciopero trasporti oggi venerdì 7 luglio: a rischio bus, tram e metro. Orari e fasce di garanzia

di Redazione web

Il solito venerdì nero per i trasporti, ma soprattutto per chi non può farne a meno, come i pendolari. Disagi in vista, dunque, per lo stop di 24 ore del trasporto pubblico proclamato dall'organizzazione sindacale Faisa Confail. A Roma la protesta interesserà sia Atac che Roma Tpl.

Nel resto del Lazio, possibili problemi per i collegamenti di Cotral. Resteranno assicurate le consuete fasce di garanzia: sulla rete di bus (anche Cotral), filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido e piazzale Flaminio-Viterbo, il servizio domani sarà assicurato solo dall'inizio del servizio diurno alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20, con possibili disagi per gli utenti.

#info #atac - sciopero: metro A ultime corse alle ore 8.30 poi chiusura. Resto della rete prosegue servizio. Sino alle ore 17.00 possibili cancellazioni di corse su intera rete. Tempo reale qui e su https://t.co/v1SV1JxIfh #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 7, 2023

Milano e Napoli

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, si legge su sito di Atm.

Disagi per tanti

Nelle stazioni della metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale, così come non sarà assicurata l'apertura delle biglietterie Atac. I parcheggi di scambio resteranno invece aperti e il servizio delle biglietterie online non subirà alcuna interruzione. Lo sciopero è stato indetto per «la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione».

