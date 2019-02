Scialpinista del soccorso alpino muore a 47 anni travolto da una valanga

­čö┤ 8 morti in montagna la scorsa domenica, tutti dovuti al distacco di valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in #ValledAosta, una in #Lombardia e una in provincia di #Bolzano. In quest'ultimo caso si tratta di un giovane di 18 anni. pic.twitter.com/NGfWyEQb8R — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) February 4, 2019

Ancora una vittima in montagna., di Forni Avoltri (Udine), del, è statoieri durante un'escursione in solitaria sull'itinerario che conduce al, nelle Alpi Carniche. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte dai colleghi del Cnsas che avevano attivato le ricerche nel tardo pomeriggio. A segnalare il mancato rientro dell'uomo era stata la madre.Una ventina di tecnici del Cnsas di Forni Avoltri e Sappada e della Gdf hanno ripercorso con gli sci, fino a dove è stato possibile, l'itinerario seguito dallo scialpinista. Raggiunta la quota di 2.400-2.500 metri di altitudine, intorno alle 22, una squadra del Cnsas si è trovata davanti al distacco di una valanga scesa lungo il vallone terminale che conduce alla vetta del Monte Coglians. Immediate le operazioni di bonifica della valanga. Il corpo dello scialpinista è stato individuato intorno all'una di notte. Sul posto, al campo base allestito in zona, anche i Vigili del Fuoco.sotto una valangasul monte Morefreddo, nel comune di Pragelato, nel torinese, a circa 2100 metri di quota, è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino piemontese. L'uomo era partito da solo questa mattina per un'escursione. Intorno alle 16.30 i famigliari non avendo sue notizie ma conoscendo la zona in cui si era recato hanno lanciato l'allarme.Mentre una squadra ha accertato la presenza dell'auto della vittima alla base del percorso, l'eliambulanza 118 è decollata da Torino con a bordo l'equipe al completo e l'unità cinofila da valanga, dirigendosi verso Pragelato. Al primo sorvolo è stato individuato un distacco di piccole dimensioni da cui spuntavano dei reperti, quindi i tecnici sono stati sbarcati nei pressi della valanga dove hanno ritrovato lo scialpinista di cui però è stato possibile constatare il decesso.