​Sciacalli dopo l'alluvione in Emilia Romagna, la denuncia del sindaco: «Una vergogna»

Dopo la catastrofe che si è consumata in Emilia Romagna, a causa delle forti recipitazioni che si sono abbattute sulla zona, ecco spuntare gli sciacalli. Mentre nelle zone colpite dal maltempo e dall'alluvione si continua a lavorare senza sosta per riportare tutto alla normalità, ecco la segnalazione di atti di sciacallaggio da parte del sindaco di Faenza.

Sciacalli dopo l'alluvione: «È una vergogna»

Il primo cittadino di Faenza denuncia sui social network la presenza di persone che, aprofittando della situazione disperata, ruba e saccheggia all'interno delle abitazioni. «È una vergogna - scrive su Facebook Massimo Isola - le forze dell'ordine sono in azione per individuare e fermare i responsabili».

«Non fidatevi»

Isola ricorda anche che i volontari delle associazioni, della Protezione civile e il personale autorizzato.

«non chiederanno in alcun modo alla popolazione colpita un esborso di denaro o un contributo. In forma di prevenzione - scrive sui social - vi avvisiamo di non fidarvi di chi fa richieste di questo tipo».

