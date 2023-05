Maltempo in Emilia Romagna, 10mila persone senz'acqua a Conselice. Bonaccini: «Bene 10 mln, ma ne serviranno altri»

di Redazione Web

Maltempo, continua l'emergenza in Emilia Romagna. A causa dell'allagamento dei locali del sistema di potabilizzazione, l'intero territorio del Comune di Conselice, in provincia di Ravenna, è senza acqua da ieri sera.

Crolla un viadotto costruito nel 2014. Occhiuto: «Chiuso un'ora prima, poteva essere una strage»

Alluvione in Emilia, il climatologo Mercalli: «Prepariamoci a eventi estremi sempre più frequenti»

10mila persone senza acqua

«Squadre dei vigili del fuoco e di Hera sono al lavoro per risolvere l'emergenza», spiega all'ANSA la sindaca Paola Pula: il problema riguarda quasi diecimila persone. Oggi tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse. Sono disponibili alcune autobotti che forniscono acqua potabile a Conselice e alle frazioni di Lavezzola e San Patrizio e forniture aggiuntive sono distribuite dai volontari.

Bonaccini: bene 10 milioni ma ne serviranno altri

«Le cose stanno andando meglio, noi abbiamo ottenuto ieri sera a tempi di record 10 milioni milioni di euro, immediatamente, e ringrazio il governo, per le spese più urgenti, ma ne serviranno tanti altri. Abbiamo già iniziato ieri il giro nei vari Comuni per la rendicontazione puntuale di tutti i danni, pubblici e privati, che nel giro di pochi giorni, come sempre facciamo, saremo in grado di trasmettere a Palazzo Chigi e al Governo per avere lo stato di emergenza nazionale che è già stato riconosciuto ma che potrà ottenere maggiori risorse», ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite della trasmissione Agorà su Rai 3. «Siamo riusciti 11 anni fa a ricostruire tutto dopo un terremoto, per quanto pesante è stata questa inondazione l'Emilia-Romagna si rialzerà».

Abi: banche sospendano mutui

A seguito della dichiarazione del consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per l' Emilia Romagna a motivo dei forti nubifragi che hanno colpito la regione nei giorni scorsi, l'Abi invita le banche « a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale». È quanto scrive l'Abi in una nota spiegando che la protezione civile attraverso una apposita ordinanza fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi, si legge inoltre, ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA