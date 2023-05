Alluvione in Emilia Romagna: i vigili del fuoco salvano persone con il gommone nel Ravennate

I Vigili del Fuoco intervengono per il salvataggio di alcune persone a Faenza e Conselice, nel Ravennate.

Maltempo in Emilia Romagna: strade allagate e famiglie sfollate. Scuole chiuse, treni in tilt

​Maltempo in Emilia Romagna, un morto e una casa crollata nel Bolognese. Centinaia di sfollati, treni fermi e scuole chiuse

Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. E gli aiuti iniziano a giungere da tutta Italia. Dopo quasi 48 ore di pioggia senza sosta, la situazione è sempre più critica.

La situazione

Dopo 48 ore di pioggia battente, sono state inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. Non ha smesso di piovere per tutta la notte e l'allerta per i fiumi in piena è sempre più alta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 13:36

