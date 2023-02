L'auto si schianta e va in fiamme, una ragazza muore carbonizzata: Sara, farmacista, aveva 33 anni

Dramma sulle strade del piacentino nel tardo pomeriggio di ieri. Una ragazza di 33 anni, Sara Tu, di origini coreane, è morta dopo uno schianto in auto avvenuto lungo l'argine del fiume Po, nel comune di Calendasco, alle porte di Piacenza: la giovane è deceduta in modo orribile, carbonizzata all'interno dell'abitacolo.

Ragazza morta carbonizzata in auto

Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare fosse alla guida di una Mini che si è schiantata contro un manufatto in muratura incendiandosi. La ragazza è morta carbonizzata nell'auto. I rilievi sul luogo dell'incidente sono proseguiti fino a notte e gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Sul posto si è recato anche il pm della Procura di Piacenza.



Sara, di origini coreane, era molto conosciuta a San Nicolò e faceva la farmacista presso la farmacia Guidotti, lungo la via Emilia Pavese, scrive il portale ilPiacenza.it. Tra i primi ad arrivare il compagno e la sorella, avvisati con un sms da una app sul cellulare della ragazza, che avvisa i contatti di emergenza in caso di incidente stradale. I carabinieri si stanno occupando della dinamica dell'incidente e delle cause.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 09:00

