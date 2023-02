Incidente a Jesolo, Giorgio muore a 39 anni: la sua Opel Corsa sbanda e si schianta contro un platano

di Redazione Web

Incidente mortale questa mattina - 18 febbraio - in via Ca' Gamba a Jesolo. Un 39enne del posto, Giorgio Stringhetta, alla guida di una Opel Corsa, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta nel tragico schianto avvenuto poco dopo le 11. Nell'auto si è sviluppato un principio di incendio.



L'uomo sarebbe morto sul colpo. Residente a Jesolo Paese, Stringhetta lavorava come cameriere a Lido di Jesolo e aveva un figlio di tre anni. Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, lo conosceva e subito ha espresso le sue condoglianze alla famiglia.

