Incidente tra moto: morti Daniele, Guido e Rosanna che si era laureata 4 giorni fa

Tragedia in provincia di Latina. Alle ore 16:30 di oggi, sabato 18 febbraio, sulla strada regionale 83 a Itri, due moto si sono scontrate frontalmente e tutte e le tre le persone a bordo sono morte. L'incidente ha visto coinvolti una donna e un uomo, una coppia che viaggiava a bordo di uno dei due motocicli, e un altro uomo, alla guida della seconda motocicletta.

Lo schianto

Le vittime del terribile schianto frontale originarie di Itri, Fondi e Arce sono Rosanna Addessi, Guido De Filippis e Daniele Materazzo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che sono a lavoro per ricostruire quale sia stata l'esatta dinamica del frontale. L'incidente è avvenuto in località «Curvone Belvedere"», non lontano dal Santuario della Madonna della Civita. Una delle vittime, la donna, era una volontaria della Croce Rossa. E si era laureata pochi giorni fa.

La coppia

A perdere la vita Rosanna Addessi, 47 anni, nata a Itri e residente a Fondi, che si era laureata quattro giorni fa, nel giorno di San Valentino. Era una volontaria della Croce Rossa. Il compagno, Guido De Filippis, aveva 44 anni e viaggiava con lei a bordo della moto. «Rosanna il tuo sorriso e la tua caparbietà ha accompagnato e contraddistinto tutte le tue attività all' interno della nostra Associazione, Hai arricchito i momenti passati insieme, sia nella quotidianità che nelle situazioni di emergenza. Purtroppo il destino è stato crudele e ti ha strappato alla vita troppo presto.... Che la terra ti sia lieve.... Il Comitato, i tuoi Colleghi addolorati si uniscono al dolore della tua famiglia... Ti vogliamo ricordare così, tra noi, durante la lettura dei 7 Principi», Scrive la Croce Rossa sui social.

Daniele morto a 23 anni

Lutto anche ad Arce per la morte di Daniele Materazzo, 23 anni, coinvolto nell'incidente. Materazzo era originario di Isoletta d'Arce, un quartiere del paese, dove insieme ai genitori gestiva il locale aperto dal nonno molti anni fa, la pizzeria «Colle Rosa». Era grande appassionato proprio di moto e la notizia del suo decesso ha fatto presto il giro della cittadina. Molti lo ricordano anche sui social.

Il sindaco, Luigi Germani: «Un fulmine a ciel sereno per la nostra comunità, siamo sconvolti e addolorati. È una notizia drammatica per tutti, rivolgo a nome mio e dell'amministrazione i sentimenti di cordoglio e mando un abbraccio ai familiari».

