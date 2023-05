Sara Pedri, ginecologa scomparsa nel 2021: chiesto il rinvio a giudizio per il primario e la sua ex vice A due anni dalla scomparsa della ginecologa 31enne, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Saverio Tateo e per la sua ex vice Liliana Mereu







di Redazione Web A due anni dalla scomparsa di Sara Pedri, la Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per Saverio Tateo, ex direttore dell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e per la sua ex vice, Liliana Mereu. Sara Pedri, si cerca la ginecologa scomparsa sul lago di Santa Giustina Sara Pedri, ginecologa scomparsa: licenziato il primario Sara Pedri, chiesto processo per Tateo e la ex vice L'udienza preliminare, davanti al giudice Marco Tamburrino, è stata fissata a fine novembre, secondo quanto riporta la stampa locale. Tra le 21 parti offese nel procedimento sui presunti maltrattamenti in ospedale figura anche l'avvocato di Sara Pedri, ginecologa forlivese scomparsa dal 4 marzo 2021. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA