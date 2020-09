Ragazza di 25 anni trovata morta in mare, scomparso anche il fidanzato

Giallo nelle Marche a, dove domenica mattina è stato trovato in mare il cadavere di una donna, probabilmente una giovane turista, una. La giovane, secondo quanto si è appreso, alloggiava a Martinsicuro (Teramo) in un appartamento con un altro ragazzo: anche di quest'ultimo si sono però perse le tracce.La Procura di Ascoli Piceno ha avviato contatti con l'ambasciata e consolato e disposto ricerche in mare del giovane, forse il suo fidanzato,. Nel frattempo sono attesi per oggi i risultati dei primi riscontri medici sul cadavere della ragazza, sulla quale erano state riscontrate due ferite profonde alla coscia forse causate dall'impatto con un'elica o un altro oggetto in mare. Al momento del ritrovamento, la ragazza - alta, capelli lunghi scuri - indossava un costume da bagno nero e orecchini. L'autopsia sarà eseguita domani.