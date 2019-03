Samira, scomparsa da 17 anni: svolta nelle indagini, perquisita la casa del marito

Potrebbe essere arrivata una svolta nella scomparsa di, la donna scomparsa a 32 anni nell'aprile del 2002: ora Samira avrebbe 49 anni e ne sono passati 17 dalla sua misteriosa scomparsa. Samira viveva a Settimo Torinese con il marito, di 68 anni: proprio nella loro casa i carabinieri stanno cercando il corpo della donna, e Caruso è indagato per omicidio.Del caso si è occupato per tanto tempo, e continua ad occuparsene,, che ha dato notizia oggi della perquisizione: i militari, assistiti da cani specializzati e da tecnici del Comune, sono nell'abitazione di Caruso, che nel 2000 aveva sposato Samira in Marocco. Conosciutisi in Marocco tramite un parente di lei, i due si erano sposati quasi subito, ma lei usciva pochissimo: la sorella aveva infatti detto che la donna era costretta a vivere segregata in casa.Caruso, scrive Repubblica, nonostante fossero passati 17 anni dalla sparizione, non aveva mai denunciato la scomparsa della moglie: la sua famiglia vive in Marocco e diverse volte ha cercato di denunciare, ma senza successo. È stato solo a metà febbraio che i carabinieri hanno saputo della sua storia, per via di un’associazione di Asti che si occupa di donne in difficoltà e che ha aiutato la famiglia della marocchina.La procura di Ivrea aveva inizialmente aperto un fascicolo senza ipotesi di reato: ma dopo il ritrovamento a casa di Caruso di alcune armi, i pm lo hanno iscritto nel registro degli indagati. All’epoca della scomparsa Salvatore disse di pensare ad un allontanamento volontario, affermando che secondo lui la donna era andata via