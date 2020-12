Due medici arrestati per omicidio colposo: «Interventi chirurgici inutili su pazienti oncologici»

Interventi chirurgici "totalmente demolitivi ed inutili" ai danni di pazienti oncologici, molti dei quali poi deceduti. Queste sono le accuse rivolte a due medici nel Salernitano da parte della procura. Si tratta di due dottori della "Casa di Cura Tortorella" ai quali vengono attribuiti "plurimi omicidi colposi commessi tra il 12 novembre 2017 ed il 25 marzo 2018".

I carabinieri di Salerno hanno arrestato Carmine Napolitano, primario del Reparto di Unità Funzionale di Chirurgia Generale e chirurgia Oncologica della "Casa di Cura Tortorella" di Salerno, e sospeso dall'attività Marco Clemente, medico chirurgo in servizio nello stesso reparto. Le indagini sono partite nel 2018 a causa di un anomalo incremento di casi di decessi verificatisi nei mesi successivi all'assunzione dei due medici". I dottori sono non solo accusati di aver fatto interventi inutili e demolitivi ma anche di non aver curato il percorso post operatorio dei pazienti.

