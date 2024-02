Il cliente ha un maxi debito, titolare dell'azienda con una ruspa gli demolisce l'auto FOTO

di Redazione web

Distrugge con una ruspa l'auto di un cliente moroso. Questione di debiti e di animi già tesi. Storia complessa che ha fatto e sta facendo discutere in tutta la provincia di Fermo. Che cosa è successo? Nonostante avesse un debito intorno ai 60mila euro un uomo si è presentato nell'azienda agricola per chiedere e ritirare un'altra fornitura.

Ruspa contro l'auto: vettura demolita

E il dialogo si è fatto subito velenoso: il titolare dell'azienda chiedendo il saldo delle precedenti consegne ha scatenato le ire dell'uomo che lo ha insultato e minacciato. E dopo le parole, le vie di fatto con l’agricoltore che ha preso una ruspa e con questa si è scagliato contro l'auto demolendola. Ma non è finita qui perchè un amico del proprietario del veicolo con il telefonino ha girato un video per documentare l'accaduto e quindi procedere con la denuncia del titolare dell’azienda agricola per danneggiamento aggravato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA