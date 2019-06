Rogo in cucina, la fiamma di una bombola a gas investe un vigile del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montemarciano nelle Marche in SP20 via Grotte di Frasassi, per un incendio. Per cause ancora in fase di ricostruzione andava a fuoco del materiale ammassato all’interno del locale cucina di un appartamento posto su due piani. I vigili del fuoco prontamente intervenuti dalla centrale di Ancona e dal distaccamento di Senigallia, hanno localizzato e spento le fiamme, portavano in salvo un cane che era all’interno della camera da letto.



Durante le operazioni di spegnimento esplodeva una bomboletta di gas da campeggio, l’onda d’urto e la fiammata investiva un vigile del fuoco che comuque non ripoortava conseguenze. Non si segnalano persone coinvolte, l’incendio non interessava altre abitazioni, per il momento l’appartamento non è fruibile. Lunedì 24 Giugno 2019, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA