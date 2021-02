Scivola nella macchina operatrice, imprenditore muore tra le lame

Scivola nella macchina operatrice, 59enne di Grado in Friuli muore trucidato dalle lame. A perdere la vita Roberto Sain, sposato e padre di due figli, che ieri pomeriggio stava lavorando nella sua azienda agricola. È successo verso le 18 a Fossalon di Grado.

I Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti in via della Vittoria con la squadra del distaccamento di Monfalcone, l'autogru e il funzionario di guardia della sede centrale su richiesta del Sorea di Palmanova. Sain, titolare con il fratello di un azienda agricola, è infatti scivolato all'interno della macchina miscelatrice trainata, che stava utilizzato, rimanendovi incastrato all'interno. Purtroppo per il 59enne non c'è stato niente da fare, morendo praticamente all'istante. I Vigili del fuoco hanno dovuto operare con l'autogru per estrarre il corpo senza vita dal macchinario.

Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla comunità di Fossalon per la tragica scomparsa di Roberto Sain. Pubblicato da Dario Raugna - Sindaco di Grado su Lunedì 8 febbraio 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA