In ospedale per un cancro, scopre di avere il coronavirus e si uccide

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 23:00

Un altroche lascia sgomento il mondo delle imprese e delle professioni di Pesaro. Non ce l’ha fatta a combattere contro il virus,, 47 anni il prossimo luglio. Le sue condizioni si sono aggravate, ricoverato da due settimane alper una violentaRoberto Oddo era molto conosciuto come agente assicurativo plurimandatario di diverse compagnie, fra le quali anche Tua e Groupama assicurazioni. Da qualche anno coordinatore di Aip, associazione per imprese e professioni. Conosciuto in città anche per la sua collaborazione con l’amministrazione comunale e alcune associazioni di categoria per eventi legati al mondo imprenditoriale e creditizio. In tanti lo ricordano professionalmente e per la sua disponibilità e umanità.Lo ricorda con profonda stima il presidente di Mms Antonello Delle Noci. «Ho avuto modo di collaborare con lui, patrocinando in qualità di assessore al bilancio, diverse iniziative aperte alla città e organizzate da Aip. E’ sempre stato un uomo pieno di energia, entusiasmo e capacità. Ricordo proprio le sue idee innovative e le proposte che sono arrivate grazie all’associazione. Gli eventi organizzati e aperti alle imprese sono stati un veicolo importante di conoscenza . Le sue idee hanno saputo dare più forza e coraggio alle nostre piccole e medie imprese, che hanno intrapreso la strada verso l’estero. Il modo migliorare di ricordarlo è il suo bel sorriso».